В трех провинциях Турции бушуют лесные пожары
В регионе
- 01 сентября, 2025
- 22:27
Пожарные в трех провинциях Турции борются с природными пожарами.
Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, пожары бушуют в провинциях Аташехир, Карабюк и Айдын.
К тушению возгорания привлечены наземная техника, авиация, а также личный состав профильных ведомств, на местах дежурят бригады скорой помощи.
Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало.
В трех провинциях Турции бушуют лесные пожары
