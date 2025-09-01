В трех провинциях Турции бушуют лесные пожары

Пожарные в трех провинциях Турции борются с природными пожарами.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, пожары бушуют в провинциях Аташехир, Карабюк и Айдын.

К тушению возгорания привлечены наземная техника, авиация, а также личный состав профильных ведомств, на местах дежурят бригады скорой помощи.

Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало.