    В трех провинциях Турции бушуют лесные пожары

    В регионе
    • 01 сентября, 2025
    • 22:27
    В трех провинциях Турции бушуют лесные пожары

    Пожарные в трех провинциях Турции борются с природными пожарами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, пожары бушуют в провинциях Аташехир, Карабюк и Айдын.

    К тушению возгорания привлечены наземная техника, авиация, а также личный состав профильных ведомств, на местах дежурят бригады скорой помощи.

    Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Türkiyənin üç vilayətində meşə yanır

