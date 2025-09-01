Türkiyənin üç vilayətində meşə yanır
Region
- 01 sentyabr, 2025
- 22:16
Türkiyənin Ataşehir vilayətində meşə yanır.
"Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə yanğınsöndürən, polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.
Həmçinin Karabük vilayətinin Safranbolu rayonunda da meşəlik ərazi yanır. Əraziyə 9 helikopter, 554 nəfərlik şəxsi heyət cəlb olunub.
Aydın vilayətinin Efeler rayonunda davam edən meşə yanğınının söndürülməsi istiqamətində də işlər görülür.
Son xəbərlər
22:23
A Seriyası klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürübFutbol
22:16
Türkiyənin üç vilayətində meşə yanırRegion
21:57
Lənkəranda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürübHadisə
21:46
"İmişli" klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşəcəkFutbol
21:43
Slovakiyanın Baş naziri Zelenski ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:39
Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməzXarici siyasət
21:25
Kobaxidze: QHT-lər dövlət əleyhinə fəaliyyət göstəriblər, hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməlidirRegion
21:17
Kaya Kallas İranı AEBA ilə tam əməkdaşlığa çağırırDigər ölkələr
21:05