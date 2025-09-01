    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    • 01 sentyabr, 2025
    • 22:16
    Türkiyənin üç vilayətində meşə yanır

    Türkiyənin Ataşehir vilayətində meşə yanır.

    "Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə yanğınsöndürən, polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub. 

    Həmçinin Karabük vilayətinin Safranbolu rayonunda da meşəlik ərazi yanır. Əraziyə 9 helikopter, 554 nəfərlik şəxsi heyət cəlb olunub. 

    Aydın vilayətinin Efeler rayonunda davam edən meşə yanğınının söndürülməsi istiqamətində də işlər görülür. 

    Türkiyə   meşə yanğını  
