    В Тегеране во время марша в День Аль-Кудс прогремел взрыв

    • 13 марта, 2026
    • 13:45
    В Тегеране на месте проведения марша в День Аль-Кудс произошел взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    Жители Тегерана собрались на центральных улицах города и с флагами Ирана двигались маршем в сторону Тегеранского университета.

    Сообщается, что израильская армия направила предупреждение об эвакуации в один из районов Тегерана, где проходит акция протеста.

    Вскоре после заявления иранские государственные СМИ сообщили о взрыве на месте проведения марша в День Аль-Кудс в Тегеране.

    Напомним, что "День Аль-Кудс" отмечается ежегодно в последнюю пятницу месяца Рамазан. Его инициатором был основатель Исламской Республики аятолла Рухолла Хомейни. Целью мероприятия является демонстрация солидарности с палестинским народом. "День Аль-Кудс" проводится ежегодно после февральской революции 1979 года.

