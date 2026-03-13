В Тегеране во время марша в День Аль-Кудс прогремел взрыв

В Тегеране на месте проведения марша в День Аль-Кудс произошел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Жители Тегерана собрались на центральных улицах города и с флагами Ирана двигались маршем в сторону Тегеранского университета.

Сообщается, что израильская армия направила предупреждение об эвакуации в один из районов Тегерана, где проходит акция протеста.

Вскоре после заявления иранские государственные СМИ сообщили о взрыве на месте проведения марша в День Аль-Кудс в Тегеране.

Напомним, что "День Аль-Кудс" отмечается ежегодно в последнюю пятницу месяца Рамазан. Его инициатором был основатель Исламской Республики аятолла Рухолла Хомейни. Целью мероприятия является демонстрация солидарности с палестинским народом. "День Аль-Кудс" проводится ежегодно после февральской революции 1979 года.