    В Тегеране ограничили подачу воды жителям в связи с засухой

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 17:10
    В Тегеране ограничили подачу воды жителям в связи с засухой

    Иран начал ограничивать подачу воды жителям Тегерана в связи с серьезной засухой в стране.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

    "Это поможет предотвратить трату (воды), даже если доставит некоторые неудобства", - цитируют СМИ министра энергетики Ирана Аббаса Алиабади, который выступил в эфире государственного телевидения.

    Как сообщили местные СМИ, в ночь на субботу уже начались периодические отключения воды в жилом секторе Тегерана.

    Иранская газета Haft-e Sobh отмечает, что снижение давления в сети и падение запасов поверхностных и подземных вод вызвало "серьезную нестабильность" в водоснабжении Тегерана.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не исключает эвакуацию Тегерана в связи с водным кризисом. "Иран столкнулся с природными вызовами - дефицитом осадков и истощением водных ресурсов, которые чреваты тяжелыми последствиями", - приводят иранские СМИ его слова.

    Глава государства отметил, что "если в ближайшее время не будет дождей, со следующего месяца нам придется вводить жесткие ограничения на подачу воды в Тегеране". "А если осадков так и не выпадет, то наши запасы иссякнут, и мы будем вынуждены начать эвакуацию города", - добавил он.

    За последние пять лет в Иране наблюдается устойчивое снижение уровня осадков. По данным местных метеослужб, в текущем году в Тегеране выпало на 40% меньше осадков, чем в среднем за сезон. Практически полное отсутствие дождей весной и летом привело к катастрофическому сокращению объемов воды в водохранилищах.

