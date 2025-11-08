Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıb
Region
- 08 noyabr, 2025
- 17:30
İranda ciddi quraqlıqla əlaqədar Tehran sakinlərinə su verilişi məhdudlaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" İran KİV-inə istinadən bildirib.
"Bu, müəyyən narahatlıqlar yaratsa da, su israfının qarşısını almağa kömək edəcək", - KİV-lər İranın energetika naziri Abbas Əliabadinin dövlət televiziyasındakı çıxışından sitat gətirir.
İranın "Haft-e Sobh" qəzeti qeyd edir ki, şəbəkədə təzyiqin azalması və yerüstü və yeraltı su ehtiyatlarının azalması Tehranın su təchizatında ciddi qeyri-sabitlik yaradıb.
Son xəbərlər
17:47
Video
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edibDaxili siyasət
17:46
Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edibFutbol
17:42
Bakıda Ərdoğanla Şahbaz Şərif arasında görüş olubRegion
17:39
Foto
Cənub zonasında Zəfərin 5-ci ildönümü qeyd olunubDaxili siyasət
17:35
Bakıda hərbi paradda nümayiş etdirilən Azərbaycan Ordusunun arsenalındakı müasir texnika - SİYAHIHərbi
17:33
Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan hərbi paradda 5 mindən çox şəxsi heyət iştirak edibHərbi
17:31
İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilibFutbol
17:30
Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıbRegion
17:17