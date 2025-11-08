İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Region
    08 noyabr, 2025
    • 17:30
    Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıb

    İranda ciddi quraqlıqla əlaqədar Tehran sakinlərinə su verilişi məhdudlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" İran KİV-inə istinadən bildirib.

    "Bu, müəyyən narahatlıqlar yaratsa da, su israfının qarşısını almağa kömək edəcək", - KİV-lər İranın energetika naziri Abbas Əliabadinin dövlət televiziyasındakı çıxışından sitat gətirir.

    İranın "Haft-e Sobh" qəzeti qeyd edir ki, şəbəkədə təzyiqin azalması və yerüstü və yeraltı su ehtiyatlarının azalması Tehranın su təchizatında ciddi qeyri-sabitlik yaradıb.

