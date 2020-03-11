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В Тбилиси закрылись 10 отелей

В Тбилиси закрылись 10 отелей

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В Тбилиси из-за отсутствия клиентов временно приостановили деятельность 10 отелей.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом пишет местное издание "Commersant".

Отмечается, что владельцы отелей предоставили сотрудникам неоплачиваемый отпуск и ждут решения правительства об отмене выплаты налогов. 

Около 90% туристов отменили брони в гостиницах на март и апрель.  

Сфера туризма, являющая ведущей сферой грузинской экономики, в последнее время получила второй крупный удар. 

Во-первых, коронавирус привел к прекращению прямых полетов из Грузии в Китай и Иран. Наибольшее количество туристов приезжают в Грузию именно из Ирана.  

Второй удар Грузия получила после выявления в стране коронавируса. 

Отметим, что правительство Грузии разрабатывает для туристической сферы страны антикризисный план. 

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