В Тбилиси закрылись 10 отелей

В Тбилиси из-за отсутствия клиентов временно приостановили деятельность 10 отелей.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом пишет местное издание "Commersant".

Отмечается, что владельцы отелей предоставили сотрудникам неоплачиваемый отпуск и ждут решения правительства об отмене выплаты налогов.

Около 90% туристов отменили брони в гостиницах на март и апрель.

Сфера туризма, являющая ведущей сферой грузинской экономики, в последнее время получила второй крупный удар.

Во-первых, коронавирус привел к прекращению прямых полетов из Грузии в Китай и Иран. Наибольшее количество туристов приезжают в Грузию именно из Ирана.

Второй удар Грузия получила после выявления в стране коронавируса.

Отметим, что правительство Грузии разрабатывает для туристической сферы страны антикризисный план.