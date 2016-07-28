В Тбилиси создается новый туристический центр

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Мэрия Тбилиси осуществляет в центре столицы Грузии масштабный проект — “Новый Тифлис". Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Georgia, проект предусматривает создание на проспекте Давида Агмашенебели новых рекреативных зон. Часть проспекта станет полностью пешеходной зоной, тут пройдут новые туристические маршруты.

В район, где расположен проспект Агмашенебели, в 1817 году заселились немецкие колонисты, которые внесли большой вклад в обустройство этого мест, поэтому авторы проекта “Новый Тифлис” частично восстановят в этом районе Тбилиси "Немецкие сады", общая площадь которых в XIX веке занимала 100 га.