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В Тбилиси полиция убрала палатки оппозиции перед зданием парламента

В Тбилиси полиция убрала палатки оппозиции перед зданием парламента
​Девять участников акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси были задержаны полицией этой ночью
© Sputnik

Девять участников акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси были задержаны полицией этой ночью, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По данным МВД Грузии, они задержаны за нарушение статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях - "мелкое хулиганство" и "неповиновение правоохранительным органам".

Представители оппозиционных партий еще летом установили несколько палаток перед зданием парламента, где проводились малочисленные митинги с требованием изменения избирательной системы.

Руководство МВД и мэрии Тбилиси несколько дней назад направили лидерам оппозиционных партий ультиматум: перед новогодними праздниками убрать палатки, но это требование было проигнорировано.

Этой ночью несколько десятков полицейских, используя силу, убрали палатки с площади, а девятерых оппозиционеров за оказанное сопротивление задержали.

По информации грузинских СМИ, в эти часы на месте палаток служащие мэрии устанавливают детские аттракционы.

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