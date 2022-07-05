В Тбилиси открылась выставка "Турецкие дома"

В Тбилисской государственной академии художеств открылась выставка "Турецкие дома".
Как сообщает грузинское бюро
На выставке представлены работы с изображением традиционных турецких домов художника Аббаса Кетизмена, профессора Университета Гази в Турции. На экспонатах отражены характерные черты, элементы и украшения домов разных регионов Турции.
Посетителям также были вручены разные подарки.
В церемонии открытия выставки приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, представители дипломатического корпуса, члены азербайджанской общины, деятели культуры и молодежь.
Отметим, что вход на выставку, которая продлится до 11 июля, бесплатный.