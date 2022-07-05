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В Тбилиси открылась выставка "Турецкие дома"

В Тбилиси открылась выставка "Турецкие дома" В Тбилисской государственной академии художеств открылась выставка "Турецкие дома".
В регионе
5 июля 2022 г. 22:53
В Тбилиси открылась выставка Турецкие дома

В Тбилисской государственной академии художеств открылась выставка "Турецкие дома".

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие организовано Институтом Юнуса Эмре в Тбилиси под эгидой посольства Турции в Грузии.

На выставке представлены работы с изображением традиционных турецких домов художника Аббаса Кетизмена, профессора Университета Гази в Турции. На экспонатах отражены характерные черты, элементы и украшения домов разных регионов Турции.

Посетителям также были вручены разные подарки.

В церемонии открытия выставки приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, представители дипломатического корпуса, члены азербайджанской общины, деятели культуры и молодежь.

Отметим, что вход на выставку, которая продлится до 11 июля, бесплатный.

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