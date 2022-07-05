В Тбилиси открылась выставка "Турецкие дома"

В Тбилисской государственной академии художеств открылась выставка "Турецкие дома".

В Тбилисской государственной академии художеств открылась выставка "Турецкие дома".

Как сообщает грузинское бюро Report , мероприятие организовано Институтом Юнуса Эмре в Тбилиси под эгидой посольства Турции в Грузии.

На выставке представлены работы с изображением традиционных турецких домов художника Аббаса Кетизмена, профессора Университета Гази в Турции. На экспонатах отражены характерные черты, элементы и украшения домов разных регионов Турции.

Посетителям также были вручены разные подарки.

В церемонии открытия выставки приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, представители дипломатического корпуса, члены азербайджанской общины, деятели культуры и молодежь.

Отметим, что вход на выставку, которая продлится до 11 июля, бесплатный.