В Тбилиси митингующие не дали выступить премьер-министру

https://report.az/storage/news/13cde6e58e5c373fb5cf6d39d6284f63/2e338f34-d189-47fb-826a-b1dc72f733b3_292.jpg
Тбилиси. 1 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл на многотысячную акцию протеста около здания парламента в Тбилиси, однако митингующие подняли шум и не дали ему выступить.
Как сообщает местное бюро Report, протестующие не пустили премьера к трибуне, после чего Квирикашвили вынужден был покинуть митинг.
Согласно информации, после этого акция еще больше усилилась.
News DepartmentАвтор новости