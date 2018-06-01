В Тбилиси митингующие не дали выступить премьер-министру

Тбилиси. 1 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл на многотысячную акцию протеста около здания парламента в Тбилиси, однако митингующие подняли шум и не дали ему выступить.

Как сообщает местное бюро Report, протестующие не пустили премьера к трибуне, после чего Квирикашвили вынужден был покинуть митинг.

Согласно информации, после этого акция еще больше усилилась.