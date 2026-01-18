В Таджикистане ликвидировали проникших из Афганистана террористов
В регионе
- 18 января, 2026
- 12:30
Четыре вооруженных террориста, незаконно проникшие в Таджикистан через границу с Афганистаном, ликвидированы.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, опубликованном на сайте агентства Ховар.
По его данным, четверо вооруженных членов террористической организации в ночь на 18 января незаконно проникли со стороны афганской провинции Бадахшан на территорию Хатлонской области Таджикистана. Как отмечается в сообщении, террористы не подчинились приказам пограничников сдаться и оказали вооруженное сопротивление.
"В ходе боевых действий все четверо террористов были уничтожены", - отмечается в заявлении.
