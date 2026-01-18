Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Таджикистане ликвидировали проникших из Афганистана террористов

    В регионе
    • 18 января, 2026
    • 12:30
    В Таджикистане ликвидировали проникших из Афганистана террористов

    Четыре вооруженных террориста, незаконно проникшие в Таджикистан через границу с Афганистаном, ликвидированы.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, опубликованном на сайте агентства Ховар.

    По его данным, четверо вооруженных членов террористической организации в ночь на 18 января незаконно проникли со стороны афганской провинции Бадахшан на территорию Хатлонской области Таджикистана. Как отмечается в сообщении, террористы не подчинились приказам пограничников сдаться и оказали вооруженное сопротивление.

    "В ходе боевых действий все четверо террористов были уничтожены", - отмечается в заявлении.

