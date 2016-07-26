В связи с попыткой госпереворота в Турции в отношении 9 056 человек избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В связи с попыткой государственного переворота в Турции в отношении 9 056 человек избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, 134 из них являются членами Верховного и Кассационного судов Турции. В целом, суд вынес решение об аресте 1 348 судей и 737 прокуроров.

Согласно информации, арестованы 143 генерала, 3 168 военнослужащих различного звания, 1 181 солдат, 736 кадетов, 918 полицейских и 835 гражданских лиц.