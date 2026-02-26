Турецкие спецслужбы сорвали подготовку теракта в Стамбуле, задержаны 4 человека
В регионе
- 26 февраля, 2026
- 16:37
В Стамбуле задержаны четыре члена террористической организации "Революционная народно-освободительная партия", готовившие организовать теракт в мегаполисе.
Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, подозреваемые были выявлены в ходе операции, проведенной турецкими спецслужбами.
По данным следствия, задержанные действовали в рамках нелегальных структур организации в Стамбуле и планировали совершить вооруженные и взрывные нападения в различных стратегически важных точках города.
В настоящее время по факту продолжается расследование, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Последние новости
16:52
Премьер Эфиопии прибыл с официальным визитом в АзербайджанВнешняя политика
16:49
Фото
В храмах различных конфессий Баку вознесены молитвы в память о жертвах Ходжалинского геноцидаРелигия
16:43
Первая часть переговоров между США и Ираном в Женеве завершились - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:38
В багажном отделении Бакинского аэропорта установлены киоски оплаты таксиИнфраструктура
16:37
Турецкие спецслужбы сорвали подготовку теракта в Стамбуле, задержаны 4 человекаВ регионе
16:14
Дом, где родился Адольф Гитлер, станет полицейским участкомЭто интересно
16:11
Мехмет Акарджа: Ходжалинская трагедия должна получить должную оценку в мировой правовой системеКарабах
16:11
Бёрге Бренде ушел с поста главы Давосского форума из-за связей с ЭпштейномДругие страны
16:08