Турецкие спецслужбы сорвали подготовку теракта в Стамбуле, задержаны 4 человека

В Стамбуле задержаны четыре члена террористической организации "Революционная народно-освободительная партия", готовившие организовать теракт в мегаполисе.

Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, подозреваемые были выявлены в ходе операции, проведенной турецкими спецслужбами.

По данным следствия, задержанные действовали в рамках нелегальных структур организации в Стамбуле и планировали совершить вооруженные и взрывные нападения в различных стратегически важных точках города.

В настоящее время по факту продолжается расследование, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.