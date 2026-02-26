Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Турецкие спецслужбы сорвали подготовку теракта в Стамбуле, задержаны 4 человека

    В регионе
    • 26 февраля, 2026
    • 16:37
    Турецкие спецслужбы сорвали подготовку теракта в Стамбуле, задержаны 4 человека

    В Стамбуле задержаны четыре члена террористической организации "Революционная народно-освободительная партия", готовившие организовать теракт в мегаполисе.

    Как сообщает Report со ссылкой на A Haber, подозреваемые были выявлены в ходе операции, проведенной турецкими спецслужбами.

    По данным следствия, задержанные действовали в рамках нелегальных структур организации в Стамбуле и планировали совершить вооруженные и взрывные нападения в различных стратегически важных точках города.

    В настоящее время по факту продолжается расследование, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

    Турция теракт Стамбул Спецслужбы Турции
    İstanbulda terror aktı planlaşdıran 4 nəfər saxlanılıb

