İstanbulda terror aktı planlaşdıran 4 nəfər saxlanılıb
Region
- 26 fevral, 2026
- 16:29
Türkiyənin İstanbul şəhərində terror aktı planlaşdıran İnqilabçı Xalq Qurtuluş Partiyası-Cəbhəsinin (terrorçu təşkilat kimi tanınır -red.) dörd üzvü saxlanılıb.
"Report" "A Haber"ə istinadən xəbər verir ki, sözügedən şəxslər Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı müəyyənləşib.
Kəşfiyyat tədbirləri ilə şübhəlilərin İstanbulda təşkilatın qeyri-qanuni strukturlarında fəaliyyət göstərdikləri ortaya çıxıb. Onların şəhərin müxtəlif kritik nöqtələrində silahlı və bombalı hücum həyata keçirməyə hazırlaşdıqları bildirilib.
Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.
