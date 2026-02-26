İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İstanbulda terror aktı planlaşdıran 4 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 16:29
    İstanbulda terror aktı planlaşdıran 4 nəfər saxlanılıb

    Türkiyənin İstanbul şəhərində terror aktı planlaşdıran İnqilabçı Xalq Qurtuluş Partiyası-Cəbhəsinin (terrorçu təşkilat kimi tanınır -red.) dörd üzvü saxlanılıb.

    "Report" "A Haber"ə istinadən xəbər verir ki, sözügedən şəxslər Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı müəyyənləşib.

    Kəşfiyyat tədbirləri ilə şübhəlilərin İstanbulda təşkilatın qeyri-qanuni strukturlarında fəaliyyət göstərdikləri ortaya çıxıb. Onların şəhərin müxtəlif kritik nöqtələrində silahlı və bombalı hücum həyata keçirməyə hazırlaşdıqları bildirilib.

    Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Türkiyə terror
