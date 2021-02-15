В Стамбуле выпало 20 сантиметров снега

Все учебные заведения в Стамбуле закрывают до 17 февраля из-за сильного снегопада, обрушившегося на город

Все учебные заведения в Стамбуле закрывают до 17 февраля из-за сильного снегопада, обрушившегося на город.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил губернатор Али Ерликайя.

Высота снежного покрова в некоторых стамбульских районах достигает 20 сантиметров.

"Сильный снегопад и штормовой ветер продолжаются. Мы прерываем очное обучение во всех наших учебных заведениях до среды", - говорится в заявлении губернатора.

Из-за непогоды прервано паромное сообщение через Босфор. Аэропорты работают штатно, но часть рейсов выполняется с задержками. В связи с действующим в воскресенье комендантским часом из-за пандемии коронавируса серьезных пробок в Стамбуле нет, хотя движение автотранспорта затруднено.