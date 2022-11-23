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В Турции произошло сильное землетрясение

В Турции произошло сильное землетрясение В районе Мраморного моря в районе Гёльяка вблизи Стамбула произошло землетрясение магнитудой 5,9.
В регионе
23 ноября 2022 г. 06:22
В Турции произошло сильное землетрясение

В районе Мраморного моря в районе Гёльяка вблизи Стамбула произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 05:08 по бакинскому времени. Подземные толчки также ощущались в Анкаре и Сакарье.

Эпицентр землетрясения находился в провинции Дюздже, очаг залегал на глубине 6,8 км. Подземные толчки ощущались во многих районах на северо-западе и в центральной Турции.

Мэр города Дюздже Фарук Озлу сообщил, что, по предварительным данным, жертв в результате происшествия нет.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə güclü zəlzələ baş verib

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