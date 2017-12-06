В Стамбуле по подозрению в связях с ИГ задержаны 26 человек

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Силы безопасности Турции задержали 26 человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на DHA.

Антитеррористическая операция была проведена ночью в двух районах Стамбула. У задержанных были обнаружены пропагандистские материалы и документы о деятельности группировки на цифровых и бумажных носителях. Эти лица, как указывается в ориентировках, ранее находились в районах боестолкновений в регионе, где действовали от имени ИГ, и в настоящее время продолжали свою деятельность в Стамбуле.

Кроме того, минувшей ночью в Анкаре полицейские провели рейды по 65 адресам проживания предполагаемых членов FETO. Как сообщает агентство Anadolu, всего суд выдал ордера на задержание 87 человек, однако поймать удалось 47 из них. Сообщается, что эти лица регулярно проводили собрания для проработки вопросов продолжения деятельности FETO.