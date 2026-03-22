В Стамбуле обрушились два здания, под завалами остаются люди - ОБНОВЛЕНО

В районе Фатих в Стамбуле обрушились два малоэтажных здания, под завалами есть люди.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT.

На месте происшествия работают спасатели и медики. Из-под завалов удалось извлечь трех человек, продолжаются поиски еще двух.

По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа.

В турецком Стамбуле, в районе Фатих, обрушилось здание.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, один человек был спасен.

На место происшествия направлены спасатели, бригады скорой помощи и сотрудники полиции.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы по извлечению людей из-под завалов.