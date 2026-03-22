В Стамбуле обрушились два здания, под завалами остаются люди - ОБНОВЛЕНО
В регионе
- 22 марта, 2026
- 14:15
В районе Фатих в Стамбуле обрушились два малоэтажных здания, под завалами есть люди.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT.
На месте происшествия работают спасатели и медики. Из-под завалов удалось извлечь трех человек, продолжаются поиски еще двух.
По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа.
В турецком Стамбуле, в районе Фатих, обрушилось здание.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, один человек был спасен.
На место происшествия направлены спасатели, бригады скорой помощи и сотрудники полиции.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы по извлечению людей из-под завалов.
Последние новости
14:38
Анна Бьерде призвала страны продолжать реформы на фоне глобальной нестабильностиФинансы
14:21
В Катаре при крушении вертолета погибли трое граждан Турции - ОБНОВЛЕНО - 2Другие страны
14:15
Фото
14:00
В турнире "FIFA Series - 2026" в Азербайджане изменены формат и календарьФутбол
13:43
AYNA продолжает оказывать услуги гражданам в "Бакинском доме МСП" в праздничные дниИнфраструктура
13:25
Видео
Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Сумгайыте — ОБНОВЛЕНО-4Происшествия
13:11
В Иране более 500 часов сохраняется почти полный сбой интернетаВ регионе
12:48
США потратили более $27 млрд на войну с ИраномДругие страны
12:33