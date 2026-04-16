Global Times: XIII Бакинский форум показал высокий уровень участия на фоне глобальных кризисов

XIII Глобальный Бакинский форум продемонстрировал высокий уровень международного участия, несмотря на обострение глобальной напряженности, включая конфликт на Ближнем Востоке и продолжающуюся войну России с Украиной.

Как передает Report, такие оценки приведены в аналитическом материале англоязычного издания Global Times, подготовленном совместно с Академией международных и региональных коммуникационных исследований Китайского университета коммуникаций. Статья подготовлена в рамках новой рубрики Local Insights.

Автором материала является Мейбл Мяо Лу - соучредитель и генеральный секретарь Центра по Китаю и глобализации (CCG), которая участвовала в Бакинском форуме в этом году.

Она отмечает, что перед поездкой в Баку, Азербайджан, не была уверена в характере предстоящей конференции, несмотря на многолетний опыт участия в подобных международных форумах.

"Форум проходил на фоне резкого роста региональной напряженности из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном и продолжающегося кризиса между Россией и Украиной. Баку оказался вблизи нескольких геополитических разломов", - сказала она.

Автор также отмечает, что ожидания относительно количества участников форума изначально были пессимистичными, однако фактическая явка стала одним из наиболее неожиданных факторов.

По ее наблюдениям, форум под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева собрал около 200 политических лидеров, чиновников, дипломатов, ученых и представителей аналитических центров, включая действующих и бывших глав государств и правительств, министров иностранных дел и международных организаций.

В материале отмечается, что столь широкий состав усиливал актуальность форума на фоне рисков региональной эскалации.

Одной из наиболее показательных для автора стала сессия "Китай и инициатива глобального управления", впервые вынесенная в отдельный тематический формат. В ней приняли участие высокопоставленные политики из Китая, Европы и Азербайджана.

Автор отмечает, что дискуссия отличалась более открытым и содержательным тоном по сравнению с прежними обсуждениями Китая, которые нередко сопровождались настороженностью. В Баку, по ее наблюдениям, звучал скорее интерес и ожидание роли Китая в условиях глобальной неопределенности.

По ее словам, форум стал отражением момента, когда международная нестабильность достигает уровня, при котором привычные дипломатические формулировки теряют прежнюю силу, а дискуссии становятся более прямыми.

"На фоне риска более широкой эскалации участники острее осознавали ценность сдержанности. В итоге, сложилось парадоксальное впечатление: несмотря на ожидания неопределенности и возможной закрытости, Баку продемонстрировал атмосферу интенсивного взаимодействия, открытости и хрупкого, но заметного стремления к диалогу и миру", - отмечает Мяо Лу.