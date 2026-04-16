"Global Times": XIII Qlobal Bakı Forumunda dialoq və sülh təşviq edilib
- 16 aprel, 2026
- 19:36
XIII Qlobal Bakı Forumu Yaxın Şərqdəki münaqişə və Rusiyanın Ukrayna ilə davam edən müharibəsi də daxil olmaqla, qlobal gərginliyin kəskinləşməsinə baxmayaraq, beynəlxalq iştirakın yüksək səviyyəsini nümayiş etdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu cür qiymətləndirmələr ingilisdilli "Global Times" nəşrinin Çin Kommunikasiya Universitetinin Beynəlxalq və Regional Kommunikasiya Araşdırmaları Akademiyası ilə birgə hazırladığı analitik materialda yer alıb.
Məqalə yeni "Local Insights" rubrikası çərçivəsində hazırlanıb.
Materialın müəllifi bu il Bakı Forumunda iştirak edən Çin və Qloballaşma Mərkəzinin (CCG) həmtəsisçisi və baş katibi Meybl Myao Ludur.
O qeyd edir ki, bu cür beynəlxalq forumlarda iştirak etmək üzrə çoxillik təcrübəsinə baxmayaraq, Azərbaycanın Bakı şəhərinə səfər etməzdən əvvəl qarşıdan gələn konfransın xarakterinə əmin deyildi.
"Forum ABŞ, İsrail və İran arasında münaqişənin eskalasiyası və Rusiya ilə Ukrayna arasında davam edən böhran səbəbindən regional gərginliyin kəskin artması fonunda keçirilirdi. Bakı bir neçə geosiyasi qırılma xəttinin yaxınlığında yerləşib", - o bildirib.
Müəllif həmçinin qeyd edir ki, forum iştirakçılarının sayı ilə bağlı gözləntilər əvvəlcə pessimist idi, lakin faktiki iştirak ən gözlənilməz amillərdən biri olub.
Onun müşahidələrinə görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında keçirilən forum fəaliyyətdə olan və sabiq dövlət və hökumət başçıları, xarici işlər nazirləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də daxil olmaqla, 200-ə yaxın siyasi lideri, məmuru, diplomatı, alimi və analitik mərkəz nümayəndələrini bir araya gətirib.
Materialda qeyd olunur ki, bu cür geniş tərkib regional eskalasiya riskləri fonunda forumun aktuallığını daha da artırıb.
Müəllif üçün ən diqqətçəkən məqamlardan biri ilk dəfə olaraq ayrıca tematik formatda çıxarılan "Çin və qlobal idarəetmə təşəbbüsü" sessiyası olub. Burada Çin, Avropa və Azərbaycandan olan yüksəkvəzifəli siyasətçilər iştirak ediblər.
Müəllif bildirib ki, bu diskussiya tez-tez ehtiyatlılıqla müşayiət olunan əvvəlki Çin müzakirələrindən fərqli olaraq, daha açıq və məzmunlu tonu ilə fərqlənirdi. Onun müşahidələrinə görə, qlobal qeyri-müəyyənlik şəraitində Bakıda Çinin roluna daha çox maraq və gözləntilər səslənirdi.
"Daha geniş eskalasiya riski fonunda iştirakçılar təmkinliliyin dəyərini daha dərindən dərk edirdilər. Nəticədə, paradoksal bir təəssürat yarandı: qeyri-müəyyənlik və ehtimal olunan qapalılıq gözləntilərinə baxmayaraq, Bakı intensiv qarşılıqlı əlaqə, açıqlıq və kövrək, lakin nəzərəçarpacaq dialoq və sülh ab-havası nümayiş etdirib", - Myao Lu qeyd edir.