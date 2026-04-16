    Зеленский: Украина и Нидерланды начнут совместное производство вооружений

    Зеленский: Украина и Нидерланды начнут совместное производство вооружений

    В Мидделбурге состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и короля Нидерландов Виллема-Александра.

    Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

    "Я поблагодарил Его Величество за личную поддержку Украины и всего украинского народа на протяжении более четырех лет борьбы против полномасштабной российской войны.

    Зеленский в ходе встречи также рассказал о последних массированных российских ударах по Украине, в результате которых погибли люди в Одессе, Киеве и Днепре, более сотни пострадали в разных регионах страны. "Важно продолжать поддержку нашей страны всеми возможными способами, прилагать все усилия, чтобы остановить гиблеь людей и достичь достойного мира. Мы всегда будем благодарны Нидерландам и всему нидерландскому народу за поддержку и весомый вклад в защиту жизней", – отметил он.

    В ходе визита в Нидерланды украинский лидер также встретился с премьер-министром Королевства Робом Йеттеном. Стороны обсудли в первую очередь вопросы безопасности.

    "Украина предложила Нидерландам формат специального соглашения о партнерстве в сфере безопасности – нашу Drone Deal. И это касается не только дронов как таковых, но и комплексного развития всех возможностей защиты неба: защита от ракет, дронов, развитие РЭБ, совместного производства оружия. Мы дали задание командам проработать все детали, и мы подписали документы о начале этой работы – и по Drone Deal, и по первому совместному производству именно с Нидерландами", - сообщил Зеленский.

    Zelenski: Ukrayna və Niderland birgə silah istehsalına başlayacaq

