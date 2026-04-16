    Zelenski: Ukrayna və Niderland birgə silah istehsalına başlayacaq

    • 16 aprel, 2026
    • 20:56
    Zelenski: Ukrayna və Niderland birgə silah istehsalına başlayacaq

    Middelburq şəhərində Niderland Kralı Villem-Aleksandr və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski arasında görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Zelenski öz teleqram kanalında məlumat yayıb.

    "Mən Əlahəzrətə Rusiyanın genişmiqyaslı müharibəsinə qarşı dörd ildən artıq davam edən mübarizə ərzində Ukraynaya və bütün Ukrayna xalqına göstərdiyi şəxsi dəstəyə görə təşəkkür etdim", - o deyib.

    Zelenski görüş zamanı həmçinin Rusiyanın Ukraynaya etdiyi, Odessa, Kiyev və Dneprdə insanların ölümünə, ölkənin müxtəlif regionlarında isə yüzdən çox insanın xəsarət almasına səbəb olan son kütləvi hücumlar barədə danışıb.

    "Ölkəmizə hər cür vasitələrlə dəstəyi davam etdirmək, insanların ölümünün qarşısını almaq və layiqli sülhə nail olmaq üçün bütün səyləri göstərmək vacibdir. Biz dəstəyə və insan həyatının qorunmasına verdiyi mühüm töhfəyə görə Niderlanda və bütün Niderland xalqına həmişə minnətdar olacağıq", – o qeyd edib.

    Niderlanda səfəri zamanı Ukrayna lideri həmçinin Krallığın Baş naziri Rob Yettenlə də görüşüb. Tərəflər ilk növbədə təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər.

    "Ukrayna Niderlanda təhlükəsizlik sahəsində xüsusi tərəfdaşlıq sazişi formatını – bizim "Drone Deal"i təklif edib. Bu, səmanın qorunması üçün bütün imkanların kompleks inkişafına aiddir: raketlərdən, dronlardan müdafiə, REM-in (Radioelektron mübarizə) inkişafı, birgə silah istehsalı. Biz komandalara bütün detalları işləyib hazırlamaq tapşırığını verdik və bu işin başlanması haqqında sənədləri – həm "Drone Deal", həm də məhz Niderlandla ilk birgə istehsal üzrə sənədləri imzaladıq", - Zelenski deyib.

    Зеленский: Украина и Нидерланды начнут совместное производство вооружений

    Son xəbərlər

    04:06

    ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyir

    Region
    03:33

    BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib

    Maliyyə
    03:02

    "Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edir

    Digər ölkələr
    02:44

    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib

    Region
    02:22

    İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:44

    İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:09

    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilib

    Futbol
    00:58

    UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub

    Futbol
    00:57

    İsrail-Livan danışıqlarında irəliləyiş olsa, atəşkəs uzadıla bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti