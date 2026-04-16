Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Стамбуле прошла первая неформальная встреча спикеров парламентов стран ТЮРКПА

    Внешняя политика
    • 16 апреля, 2026
    • 19:23
    В Стамбуле прошла первая неформальная встреча спикеров парламентов стран ТЮРКПА

    В турецком Стамбуле в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза состоялась первая неформальная встреча с участием председателей парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА), наблюдателей, а также высокопоставленных представителей Туркменистана и Узбекистана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ТЮРКПА.

    Во встрече участвовали председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, действующий председатель ТЮРКПА, председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Жогорку Кенеша Кыргызстана Марлен Маматалиев, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, первый заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матраи, вице-спикер парламента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Фазилет Озденефе, председатель комиссии по международным и межпарламентским связям парламента Туркменистана Максат Кулиев и генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан.

    Спикеры высоко оценили деятельность ТЮРКПА в последнее время и выразили полную поддержку совместным усилиям по развитию политического, экономического и культурного сотрудничества, особенно в области разработки и применения единой законодательной базы в рамках организации.

    Рамиль Гасан выступил с отчетом о деятельности организации за последние шесть месяцев, включая встречи с руководителями парламентов и министрами иностранных дел государств-членов и наблюдателей. Он сообщил о завершении подготовки новых правовых документов в рамках реформы ТЮРКПА, а также отмечено подготовки бюджетной программы на 2027-2028 годы.

    Генсек выразил уверенность, что Сенат Олий Мажлиса Узбекистана в ближайшее время станет полноправным членом ТЮРКПА, и особо отметил расширяющееся сотрудничество организации с Туркменистаном, Венгрией и Северным Кипром.

    Рамиль Гасан Сахиба Гафарова 152-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) Азербайджан Узбекистан Туркменистан
    Фото
    TÜRKPA-ya üzv dövlətlərinin parlament sədrlərinin ilk qeyri-rəsmi görüşü baş tutub
    Фото
    First informal meeting of speakers of TURKPA member parliaments held in Istanbul

