Подозреваемую в хищении 445 тыс. манатов экстрадируют из Турции в Азербайджан

Ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданки Азербайджана Зиньят Сафаровой, подозреваемой в хищении 445 тыс. манатов, удовлетворено компетентными органами Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

В ходе предварительного следствия в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре установлены обоснованные подозрения, что Зиньят Сафарова, работая директором ООО, присвоила более 445 тыс. манатов, принадлежавших другому ООО, и легализовала эти средства. В связи с этим было принято решение о привлечении ее к уголовной ответственности по обвинению в хищении в крупном размере и легализации преступных доходов.

Поскольку Сафарова скрывалась от следствия, она была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданку задержали на территории Турции.

Отмечается, что пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры для доставки Зиньят Сафаровой в Азербайджан.