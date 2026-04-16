    Происшествия
    • 16 апреля, 2026
    • 19:41
    Подозреваемую в хищении 445 тыс. манатов экстрадируют из Турции в Азербайджан

    Ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданки Азербайджана Зиньят Сафаровой, подозреваемой в хищении 445 тыс. манатов, удовлетворено компетентными органами Турции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

    В ходе предварительного следствия в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре установлены обоснованные подозрения, что Зиньят Сафарова, работая директором ООО, присвоила более 445 тыс. манатов, принадлежавших другому ООО, и легализовала эти средства. В связи с этим было принято решение о привлечении ее к уголовной ответственности по обвинению в хищении в крупном размере и легализации преступных доходов.

    Поскольку Сафарова скрывалась от следствия, она была объявлена в международный розыск по линии Интерпола. В результате оперативно-розыскных мероприятий гражданку задержали на территории Турции.

    Отмечается, что пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры для доставки Зиньят Сафаровой в Азербайджан.

    445 min manat mənimsəmədə şübhəli bilinən qadın Türkiyədən Azərbaycana ekstradisiya olunacaq

