Трамп и Аун обсудили скорейшее прекращение огня между Ливаном и Израилем

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с ливанским коллегой Жозефом Ауном.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщил Аун в своем аккаунте в соцсетях.

Отмечается, что в ходе разговора президент Ливана вновь выразил благодарность за усилия, которые Трамп прилагает для достижения прекращения огня и обеспечения прочного мира и стабильности.

Аун также призвал прекратить боевые действия между Израилем и "Хезболлах" в Ливане в кратчайшие сроки.

Трамп в ответ выразил поддержку Ливану и приверженность выполнению ливанской просьбы о прекращении огня, говорится в заявлении.

Ранее Жозеф Аун провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По данным ливанских медиа, Аун отказался от переговорв с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.