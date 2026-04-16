    Трамп: Встреча лидеров Израиля и Ливана в США может состояться в течение 1-2 недель - ОБНОВЛЕНО-2

    Трамп: Встреча лидеров Израиля и Ливана в США может состояться в течение 1-2 недель - ОБНОВЛЕНО-2

    Президент США Дональд Трамп предположил, что прямые переговоры между Израилем и Ливаном на уровек лидеров могут состояться в Вашингтоне через одну или две недели.

    Как передает Report, об этом он сказал журналистам у Белого дома.

    "В течение следующей недели или двух", - ответил он на вопрос о предполагаемой дате встречи премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ливана Жозефа Ауна.

    "Они будут встречаться. Вероятно, прибудут в Белый дом в течение четырех или пяти дней", - сказал Трамп.

    По его словам, это будет первый такого рода контакт за последние десятилетия. "Есть по-настоящему хороший шанс на то, что это сработает с Ливаном и Израилем. Есть шанс на то, что мы будем встречаться прямо тут в не столь отдаленном будущем", - добавил он.

    Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна в Белый дом для проведения прямых переговоров.

    Как передает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.

    "В продолжение к ранее опубликованному заявлению я приглашаю премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна в Белый дом для проведения первых содержательных переговоров между Израилем и Ливаном с 1983 года - это было очень давно", - следует из публикации.

    По словам американского лидера, обе стороны заинтересованы в достижении мира и, как он подчеркнул, рассчитывают на быстрое продвижение переговорного процесса.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что завтра Ливан и Израиль проведут переговоры на уровне лидеров.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    "Пытаемся немного снизить напряженность между Израилем и Ливаном. Прошло много времени с тех пор, как лидеры разговаривали - около 34 лет. Это произойдет завтра. Хорошо!" - написал он.

    Ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом Ливана Жозефом Ауном. Стороны обсудили возможность скорейшего прекращения огня между Ливаном и Израилем.

    Tramp: İsrail və Livan liderləri arasında görüş 1-2 həftə ərzində ABŞ-də baş tuta bilər - YENİLƏNİB-2

