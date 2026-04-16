    США завершили вывод сил из Сирии

    США полностью свернули военное присутствие в Сирии.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Сирии в соцсети Х.

    "МИД Сирии приветствует завершение передачи Дамаску военных объектов, на которых ранее находились силы США", - отметили в ведомстве.

    Отмечается, что Дамаск рассматривает решение Вашингтона завершить военную миссию в стране как признание того, что обстоятельства, требующие такого присутствия, изменились. В частности, одним из таких обстоятельств в МИД называют необходимость борьбы с террористической группировкой ИГИЛ на Ближнем Востоке.

    "Распространение власти сирийского государства на территории, ранее находившиеся за вне его контроля, - включая северо-восточные и приграничные районы, - является результатом последовательных усилий сирийского правительства по объединению страны. Завершение передачи этих объектов также отражает успешную интеграцию Сирийских демократических сил (СДС) в национальные структуры и принятие Сирийским Государством полной ответственности за борьбу с терроризмом и противодействие региональным угрозам на своей территории", - отмечается в сообщении.

    Отмечается, что Сирия по-прежнему привержена продвижению курса на укрепление взаимоотношений с США, развитие экономических партнерств и расширение областей сотрудничества в интересах обеих стран.

    Военные США пробыли в Сирии около 10 лет. Вашингтон мотивировал эту миссию необходимостью противостоять террористическим группировкам в Сирии.

    Сирия Соединенные Штаты Америки (США) вывод сил военный контингент СДС
    ABŞ Suriyadan hərbi qüvvələrinin çıxarılmasını başa çatdırıb

