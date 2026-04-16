    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Нетаньяху: Израильские войска останутся на юге Ливана после прекращения огня

    16 апреля, 2026
    • 21:51
    Нетаньяху: Израильские войска останутся на юге Ливана после прекращения огня

    Израильские военные не покинут занимаемые позиции на юге Ливана даже после вступления в силу режима прекращения огня.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе экстренного заседания кабинета министров.

    "(Президент США Дональд) Трамп, действует с Израилем в тесной координации, а Израиль сотрудничает с ним. По просьбе президента США прекращение огня (между Израилем и Ливаном - ред.) начнется в полночь. Наши силы останутся в стратегических точках в дни прекращения огня", - отметил он.

    По данным Ynet, ЦАХАЛ останется на позициях глубоко внутри Ливана и будет немедленно действовать против возникающих угроз.

    "Если в течение следующих 10 дней ливанское правительство не предпримет практических действий по ликвидации "Хезболлах", Израиль сделает это силой сразу же после этого", - заявил порталу источник.

    Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.

    Netanyahu: İsrail qoşunları atəşkəsdən sonra Livanın cənubunda qalacaq

