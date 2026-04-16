Сахиба Гафарова: Построить справедливый мир можно только совместными действиями

Построить более справедливый мир можно только посредством совместной деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на заседании 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.

По ее словам, на фоне растующей неопределенности в мире продолжаются конфликты, растет напряженность и усугубляются кризисы, а неравенство продолжает усиливаться. Эти тенденции, указала спикер, создают риск подрыва основ мира и справедливости.

"Парламентариям следует продвигать мир, защищать справедливость и сделать так, чтобы принимаемые решения отражали интересы будущих поколений. В этом контексте Межпарламентский союз играет большую роль в том, чтобы наш голос был услышан в глобальном управлении", - сказала С. Гафарова.

Глава азербайджанского парламента добавила, что общие усилия должны направляться принципами сотрудничества, диалога и многосторонности.