Сахиба Гафарова: Построить справедливый мир можно только совместными действиями
- 16 апреля, 2026
- 22:30
Построить более справедливый мир можно только посредством совместной деятельности.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на заседании 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.
По ее словам, на фоне растующей неопределенности в мире продолжаются конфликты, растет напряженность и усугубляются кризисы, а неравенство продолжает усиливаться. Эти тенденции, указала спикер, создают риск подрыва основ мира и справедливости.
"Парламентариям следует продвигать мир, защищать справедливость и сделать так, чтобы принимаемые решения отражали интересы будущих поколений. В этом контексте Межпарламентский союз играет большую роль в том, чтобы наш голос был услышан в глобальном управлении", - сказала С. Гафарова.
Глава азербайджанского парламента добавила, что общие усилия должны направляться принципами сотрудничества, диалога и многосторонности.