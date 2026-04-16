Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 16 апреля, 2026
    • 22:30
    Сахиба Гафарова: Построить справедливый мир можно только совместными действиями

    Построить более справедливый мир можно только посредством совместной деятельности.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на заседании 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.

    По ее словам, на фоне растующей неопределенности в мире продолжаются конфликты, растет напряженность и усугубляются кризисы, а неравенство продолжает усиливаться. Эти тенденции, указала спикер, создают риск подрыва основ мира и справедливости.

    "Парламентариям следует продвигать мир, защищать справедливость и сделать так, чтобы принимаемые решения отражали интересы будущих поколений. В этом контексте Межпарламентский союз играет большую роль в том, чтобы наш голос был услышан в глобальном управлении", - сказала С. Гафарова.

    Глава азербайджанского парламента добавила, что общие усилия должны направляться принципами сотрудничества, диалога и многосторонности.

    Сахиба Гафарова Милли Меджлис 152-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС)
    Фото
    Sahibə Qafarova: Yalnız birgə fəaliyyət vasitəsilə ədalətli dünya qurmaq mümkündür
    Фото
    Sahiba Gafarova: Only joint efforts can build a just world

