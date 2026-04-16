    Sahibə Qafarova: Yalnız birgə fəaliyyət vasitəsilə ədalətli dünya qurmaq mümkündür

    Xarici siyasət
    • 16 aprel, 2026
    • 22:17
    Yalnız birgə fəaliyyət vasitəsilə daha sülhsevər və ədalətli dünya qurmaq mümkündür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İstanbulda Parlamentlərarası İttifaqın 152-ci Assambleyasının iclasında çıxışı zamanı deyib.

    O bildirib ki, dünyada artan qeyri-müəyyənlik dövründə münaqişələr davam edir, gərginlik artır, böhranlar dərinləşir və bərabərsizliklər genişlənir.

    Onun sözlərinə görə, bu meyillər sülhün və ədalətin təməllərini sarsıtmaq riski yaradır. S. Qafarova bildirib ki, parlament üzvləri sülhü təşviq etməli, ədaləti qorumalı və gələcək nəsillərin maraqlarının qərarlarda əks olunmasını təmin etməlidir: "Parlamentlərarası İttifaq qlobal idarəetmədə səsimizin daha güclü eşidilməsində böyük rol oynayır".

    Сахиба Гафарова: Построить справедливый мир можно только совместными действиями
    Sahiba Gafarova: Only joint efforts can build a just world

