Нетаньяху: Появилась историческая возможность для установления мира между Израилем и Ливаном

У Израиля появилась историческая возможность для заключения мирного соглашения с Ливаном.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в выступления по поводу введения режима прекращения огня между двумя странами.

"Я откликнулся на этот призыв и согласился на паузу, а точнее на временное прекращение огня на 10 дней, чтобы попытаться продвинуться в достижении соглашения, которое мы начали обсуждать на уровне послов (Израиля и Ливана в США - ред.) в Вашингтоне. Здесь есть исторический шанс на установление мира", - сказал он.

При этом он отметил, что ВС Израиля не покинут буферную зону на юге Ливана в целях сохранения безопасности.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.