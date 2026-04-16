Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Нетаньяху: Появилась историческая возможность для установления мира между Израилем и Ливаном

    У Израиля появилась историческая возможность для заключения мирного соглашения с Ливаном.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в выступления по поводу введения режима прекращения огня между двумя странами.

    "Я откликнулся на этот призыв и согласился на паузу, а точнее на временное прекращение огня на 10 дней, чтобы попытаться продвинуться в достижении соглашения, которое мы начали обсуждать на уровне послов (Израиля и Ливана в США - ред.) в Вашингтоне. Здесь есть исторический шанс на установление мира", - сказал он.

    При этом он отметил, что ВС Израиля не покинут буферную зону на юге Ливана в целях сохранения безопасности.

    Президент США Дональд Трамп 16 апреля сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.

    Netanyahu: İsraillə Livan arasında sülhün bərqərar edilməsi üçün tarixi imkan yaranıb
    Netanyahu: Israel has 'historic' opportunity for peace with Lebanon

