Netanyahu: İsraillə Livan arasında sülhün bərqərar edilməsi üçün tarixi imkan yaranıb
Digər ölkələr
- 16 aprel, 2026
- 23:17
İsrailin Livanla sülh müqaviləsi bağlamaq üçün tarixi imkanı yaranıb.
"Report" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu iki ölkə arasında atəşkəs rejiminin tətbiqi ilə bağlı çıxışında bildirib.
"Mən bu çağırışa səs verdim və fasiləyə, daha doğrusu, Vaşinqtonda səfirlər (İsrail və Livanın ABŞ-dəki səfirləri - red.) səviyyəsində müzakirəsinə başladığımız razılaşmanın əldə olunması istiqamətində irəliləməyə cəhd etmək üçün 10 günlük müvəqqəti atəşkəsə razılaşdım. Burada sülhün bərqərar olması üçün tarixi şans var", - o bildirib.
Bununla yanaşı, Netanyahu qeyd edib ki, İsrail Silahlı Qüvvələri təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə Livanın cənubundakı bufer zonasını tərk etməyəcək.
Son xəbərlər
04:06
ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyirRegion
03:33
BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edibMaliyyə
03:02
"Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edirDigər ölkələr
02:44
Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdiribRegion
02:22
İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyibDigər ölkələr
01:44
İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıbDigər ölkələr
01:09
UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilibFutbol
00:58
UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olubFutbol
00:57