    Digər ölkələr
    • 16 aprel, 2026
    • 23:17
    Netanyahu: İsraillə Livan arasında sülhün bərqərar edilməsi üçün tarixi imkan yaranıb

    İsrailin Livanla sülh müqaviləsi bağlamaq üçün tarixi imkanı yaranıb.

    "Report" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu iki ölkə arasında atəşkəs rejiminin tətbiqi ilə bağlı çıxışında bildirib.

    "Mən bu çağırışa səs verdim və fasiləyə, daha doğrusu, Vaşinqtonda səfirlər (İsrail və Livanın ABŞ-dəki səfirləri - red.) səviyyəsində müzakirəsinə başladığımız razılaşmanın əldə olunması istiqamətində irəliləməyə cəhd etmək üçün 10 günlük müvəqqəti atəşkəsə razılaşdım. Burada sülhün bərqərar olması üçün tarixi şans var", - o bildirib.

    Bununla yanaşı, Netanyahu qeyd edib ki, İsrail Silahlı Qüvvələri təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə Livanın cənubundakı bufer zonasını tərk etməyəcək.

    İsrail-Livan gərginliyi Benyamin Netanyahu İsrail Müdafiə Ordusu
    Нетаньяху: Появилась историческая возможность для установления мира между Израилем и Ливаном
    Netanyahu: Israel has 'historic' opportunity for peace with Lebanon

