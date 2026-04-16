Шахбаз Шариф и Исхак Дар прибыли с визитом в Турцию

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и министр иностранных дел этой страны Мухаммад Исхак Дар прибыли с визитом в Турцию для участия в 5-м Анталийском дипломатическом форуме (АДФ).

Как сообщает Report, об этом глава МИД написал соцсети Х.

"Благодарны за теплый прием и турецкое гостеприимство", - говорится в публикации.

Исхак Дар также анонсировал "насыщенную программу" визита.

"Нас ожидает насыщенная программа, включающая панельные дискуссии, встречи с коллегами и конструктивный обмен мнениями по ключевым региональным и глобальным проблемам", - подчеркнул он.