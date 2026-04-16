Шахбаз Шариф и Исхак Дар прибыли с визитом в Турцию
В регионе
- 16 апреля, 2026
- 22:46
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и министр иностранных дел этой страны Мухаммад Исхак Дар прибыли с визитом в Турцию для участия в 5-м Анталийском дипломатическом форуме (АДФ).
Как сообщает Report, об этом глава МИД написал соцсети Х.
"Благодарны за теплый прием и турецкое гостеприимство", - говорится в публикации.
Исхак Дар также анонсировал "насыщенную программу" визита.
"Нас ожидает насыщенная программа, включающая панельные дискуссии, встречи с коллегами и конструктивный обмен мнениями по ключевым региональным и глобальным проблемам", - подчеркнул он.
