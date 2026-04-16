Эрдоган: Шаги во имя мира на Южном Кавказе должны стать примером для всего мира
В регионе
- 16 апреля, 2026
- 22:03
Турция хочет, чтобы шаги, предпринятые во имя мира на Южном Кавказе, стали примером для всего мира.
Как сообщает Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, принимая в Стамбуле председателей законодательных органов различных стран, принимающих участие в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).
"Мы приветствуем шаги, предпринятые в направлении построения мирного будущего, в котором на Южном Кавказе будут царить мир и благополучие, и хотим, чтобы это стало примером для всего мира", - сказал он.
04:15
Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столицеДругие страны
03:39
ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской областиВ регионе
03:23
МВФ возобновил сотрудничество с ВенесуэлойФинансы
02:56
Турция упростила визовый режим для граждан АвстралииВ регионе
02:40
Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕСДругие страны
02:17
ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемириеДругие страны
01:59
В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в ЛиванеДругие страны
01:35
Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
01:18