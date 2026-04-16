Эрдоган: Шаги во имя мира на Южном Кавказе должны стать примером для всего мира
    Эрдоган: Шаги во имя мира на Южном Кавказе должны стать примером для всего мира

    В регионе
    • 16 апреля, 2026
    • 22:03
    Эрдоган: Шаги во имя мира на Южном Кавказе должны стать примером для всего мира

    Турция хочет, чтобы шаги, предпринятые во имя мира на Южном Кавказе, стали примером для всего мира.

    Как сообщает Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, принимая в Стамбуле председателей законодательных органов различных стран, принимающих участие в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

    "Мы приветствуем шаги, предпринятые в направлении построения мирного будущего, в котором на Южном Кавказе будут царить мир и благополучие, и хотим, чтобы это стало примером для всего мира", - сказал он.

    Реджеп Тайип Эрдоган Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Турция 152-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС)
    Ərdoğan: Cənubi Qafqazda sülhlə bağlı atılan addımlar bütün dünyaya örnək olmalıdır
    Erdogan says South Caucasus peace efforts should set example for world

    04:15

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    03:39

    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    03:23

    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Финансы
    02:56

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    В регионе
    02:40

    Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

    Другие страны
    02:17

    ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

    Другие страны
    01:59

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Другие страны
    01:35

    Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:18

    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей