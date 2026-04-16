Эрдоган: Шаги во имя мира на Южном Кавказе должны стать примером для всего мира

Турция хочет, чтобы шаги, предпринятые во имя мира на Южном Кавказе, стали примером для всего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, принимая в Стамбуле председателей законодательных органов различных стран, принимающих участие в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

"Мы приветствуем шаги, предпринятые в направлении построения мирного будущего, в котором на Южном Кавказе будут царить мир и благополучие, и хотим, чтобы это стало примером для всего мира", - сказал он.