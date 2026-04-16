Ərdoğan: Cənubi Qafqazda sülhlə bağlı atılan addımlar bütün dünyaya örnək olmalıdır
Region
- 16 aprel, 2026
- 21:46
Türkiyə Cənubi Qafqazda sülhlə bağlı atılan addımların bütün dünyaya örnək olmasını istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda Parlamentlərarası İttifaqının 152-ci Assambleyasına qatılan müxtəlif ölkələrin qanunverici orqanlarının sədrlərini qəbul edərkən deyib.
"Cənubi Qafqazda sülh və rifahın hökm sürdüyü dinc gələcəyin inşası ilə bağlı atılan addımları təqdir edirik, bunun bütün dünyaya örnək olmasını istəyirik", - Türkiyə Prezidenti vurğulayıb.
