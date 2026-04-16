Трамп: Продление прекращения огня с Ираном может не потребоваться

Переговоры между США и Ираном идут хорошо и продление режима прекращения огня может не потребоваться.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам у Белого дома.

"Дела у нас идут очень хорошо, могу вам сказать. Возможно, это произойдет (подписание мирного соглашения - ред.) раньше. Я не уверен, что его нужно продлевать. Однако если бы мне пришлось, я бы это сделал", - прокомментировал Трамп возможность продления режима прекращения огня с Ираном.

При этом Трамп заявил о продолжении блокады ВМС США иранских портов: "Ни один корабль не пройдет мимо нашего военно-морского флота. Блокада, возможно, сильнее бомбардировок, если вы хотите знать правду".

По утверждению американского лидера, Иран согласился никогда не создавать ядерное оружие. При этом Трамп пригрозил возобновлением боевых действий при отказе Тегерана заключить мирную сделку до истечения срока временного перемирия.

При этом он не исключил, что следующий раунд переговоров между США и Ираном начнется в эти выходные.