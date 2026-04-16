    • 16 апреля, 2026
    • 22:19
    Трамп: Продление прекращения огня с Ираном может не потребоваться

    Переговоры между США и Ираном идут хорошо и продление режима прекращения огня может не потребоваться.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам у Белого дома.

    "Дела у нас идут очень хорошо, могу вам сказать. Возможно, это произойдет (подписание мирного соглашения - ред.) раньше. Я не уверен, что его нужно продлевать. Однако если бы мне пришлось, я бы это сделал", - прокомментировал Трамп возможность продления режима прекращения огня с Ираном.

    При этом Трамп заявил о продолжении блокады ВМС США иранских портов: "Ни один корабль не пройдет мимо нашего военно-морского флота. Блокада, возможно, сильнее бомбардировок, если вы хотите знать правду".

    По утверждению американского лидера, Иран согласился никогда не создавать ядерное оружие. При этом Трамп пригрозил возобновлением боевых действий при отказе Тегерана заключить мирную сделку до истечения срока временного перемирия.

    При этом он не исключил, что следующий раунд переговоров между США и Ираном начнется в эти выходные.

    Дональд Трамп Переговоры между США и Ираном
    Tramp: İranla atəşkəsin uzadılmasına ehtiyac olmaya bilər
    Trump says he is not sure ceasefire with Iran needs to be extended

    Последние новости

    04:15

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    03:39

    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    03:23

    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Финансы
    02:56

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    В регионе
    02:40

    Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

    Другие страны
    02:17

    ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

    Другие страны
    01:59

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Другие страны
    01:35

    Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:18

    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей