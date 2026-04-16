    Эрдоган: Дипломатию заменили ракеты и бомбы

    В регионе
    • 16 апреля, 2026
    • 21:39
    Эрдоган: Дипломатию заменили ракеты и бомбы

    Ни одно государство не находится в безопасности, когда дипломатию заменили ракеты и бомбы.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на приеме председателей законодательных органов различных стран, принимающих участие в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза.

    "В эпоху, когда место диалога и дипломатии заняли ракеты и бомбы, ни одно государство не находится в безопасности", - заявил он.

    Президент Турции добавил, что Анкара выступает за мирное урегулирование всех конфликтов.

    Реджеп Тайип Эрдоган 152-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) Турция
