Эрдоган: Дипломатию заменили ракеты и бомбы

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на приеме председателей законодательных органов различных стран, принимающих участие в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза.

"В эпоху, когда место диалога и дипломатии заняли ракеты и бомбы, ни одно государство не находится в безопасности", - заявил он.

Президент Турции добавил, что Анкара выступает за мирное урегулирование всех конфликтов.