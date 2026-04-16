Эрдоган: Дипломатию заменили ракеты и бомбы
В регионе
- 16 апреля, 2026
- 21:39
Ни одно государство не находится в безопасности, когда дипломатию заменили ракеты и бомбы.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на приеме председателей законодательных органов различных стран, принимающих участие в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза.
"В эпоху, когда место диалога и дипломатии заняли ракеты и бомбы, ни одно государство не находится в безопасности", - заявил он.
Президент Турции добавил, что Анкара выступает за мирное урегулирование всех конфликтов.
04:15
Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столицеДругие страны
03:39
ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской областиВ регионе
03:23
МВФ возобновил сотрудничество с ВенесуэлойФинансы
02:56
Турция упростила визовый режим для граждан АвстралииВ регионе
02:40
Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕСДругие страны
02:17
ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемириеДругие страны
01:59
В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в ЛиванеДругие страны
01:35
Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
01:18