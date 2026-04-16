Ərdoğan: Diplomatiyanın yerini raket və bombalar tutub
Region
- 16 aprel, 2026
- 21:11
Dialoq və diplomatiyanın yerini raket ilə bombaların tutduğu dövrdə heç bir dövlət təhlükəsizlikdə deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda Parlamentlərarası İttifaqının 152-ci Assambleyasına qatılan müxtəlif ölkələrin qanunverici orqanlarının sədrlərini qəbul edərkən deyib.
"Dialoq və diplomatiyanın yerini raket ilə bombaların tutduğu dövrdə heç bir dövlət təhlükəsizlikdə deyil", - o bildirib və əlavə edib ki, Türkiyə bütün münaqişələrin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır.
#CANLIYAYIN Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Parlamento ve Asamble Başkanları kabulünde konuşuyor #IPU152 https://t.co/XEY9Cgax8G— TBMM (@TBMMresmi) April 16, 2026
