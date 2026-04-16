    Ərdoğan: Diplomatiyanın yerini raket və bombalar tutub

    16 aprel, 2026
    21:11
    Dialoq və diplomatiyanın yerini raket ilə bombaların tutduğu dövrdə heç bir dövlət təhlükəsizlikdə deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda Parlamentlərarası İttifaqının 152-ci Assambleyasına qatılan müxtəlif ölkələrin qanunverici orqanlarının sədrlərini qəbul edərkən deyib.

    "Dialoq və diplomatiyanın yerini raket ilə bombaların tutduğu dövrdə heç bir dövlət təhlükəsizlikdə deyil", - o bildirib və əlavə edib ki, Türkiyə bütün münaqişələrin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır.

    Эрдоган: Дипломатию заменили ракеты и бомбы
    Erdogan: Diplomacy replaced by rockets and bombs

