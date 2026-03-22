İstanbulda bina çöküb
Region
- 22 mart, 2026
- 13:38
Türkiyənin İstanbul şəhərinin Fatih rayonunda bina çöküb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bir nəfər xilas olunub.
Əraziyə xilasedicilər, təcili tibbi yardım, polis əməkdaşları cəlb olunub.
Hazırda dağıntılar altında qalanların axtarışı, xilasetməsi ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir.
13:31
Qətərdə hərbi helikopter qəzasında həlak olan altı nəfərin meyiti tapılıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:16
"FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirinin təqvimi və formatı dəyişibFutbol
13:12
AYNA bayram günlərində "Bakı KOB evi"ndə xidməti davam etdirirDigər
13:09
Yüksək Liqada qadınların pley-off, kişilərin son tur proqramı müəyyənləşibKomanda
13:08
Video
Sumqayıtda tonqalda baş verən partlayış zamanı xəsarət alanların son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-4Hadisə
12:48
Foto
Azərbaycan tennisin inkişafına görə beynəlxalq mükafata layiq görülübFərdi
12:38
KİV: ABŞ-nin müttəfiqləri İrandakı əməliyyatı dəstəkləməyə hazır deyillərDigər ölkələr
12:14