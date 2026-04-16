Rəşad Nəbiyev Avropa çempionatında medal qazanan cüdoçuları təbrik edib
Fərdi
- 16 aprel, 2026
- 20:44
Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən cüdo üzrə böyüklər arasında Avropa çempionatında Əhməd Yusifov (60 kq) və Turan Bayramov (66 kq) bürünc medal qazanıblar.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Cüdoçularımızı bu əlamətdar nailiyyətlər münasibətilə təbrik edir, qarşıdakı günlərdə tatamiyə çıxacaq bütün idmançılarımıza uğurlar arzulayıram", - o bildirib.
Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən cüdo üzrə böyüklər arasında Avropa çempionatında Əhməd Yusifov (-60 kq) və Turan Bayramov (-66 kq) bürünc medal qazanıblar.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) April 16, 2026
Cüdoçularımızı bu əlamətdar nailiyyətlər münasibətilə təbrik edir, qarşıdakı günlərdə tatamiyə çıxacaq bütün…
