Рашад Набиев поздравил азербайджанских дзюдоистов, завоевавших медали на ЧЕ
- 16 апреля, 2026
- 21:09
Министр цифрового развития и транспорта, президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил Ахмеда Юсифова (-60 кг) и Турана Байрамова (-66 кг), завоевавших бронзовые медали на чемпионате Европы по дзюдо в грузинской столице Тбилиси.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице функционера в соцсети Х.
"Поздравляю наших дзюдоистов с этими замечательными достижениями и желаю успехов всем нашим спортсменам, которые выйдут на татами в ближайшие дни", - отметил он.
Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən cüdo üzrə böyüklər arasında Avropa çempionatında Əhməd Yusifov (-60 kq) və Turan Bayramov (-66 kq) bürünc medal qazanıblar.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) April 16, 2026
Cüdoçularımızı bu əlamətdar nailiyyətlər münasibətilə təbrik edir, qarşıdakı günlərdə tatamiyə çıxacaq bütün…