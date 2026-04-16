ADY-nin sədri: "Astara" terminalının 2-3 ay ərzində istifadəyə verilməsi gözlənilir"
- 16 aprel, 2026
- 20:46
İran və Azərbaycan arasında inşa edilən "Astara" terminalında işlərin təxminən 92 %-i tamamlanıb.
Bunu "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbirinə müsahibəsində "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin sədri Rövşən Rüstəmov deyib.
Onun sözlərinə görə, "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində həyata keçirilən infrastruktur layihələri plan üzrə davam edir:
"Astara" terminalı bu dəhlizin Azərbaycandan keçən hissəsində əsas logistika qovşaqlarından biri hesab olunur. Hazırda terminal üzrə infrastruktur layihələrinin təxminən 92 %-i tamamlanıb. Bu da onu göstərir ki, layihə artıq yekun mərhələyə daxil olub. Əgər hər hansı fors-major hal baş verməzsə, qarşıdakı 2-3 ay ərzində terminalın tam istifadəyə verilməsi gözlənilir".
R.Rüstəmov vurğulayıb ki, "Astara" terminalının fəaliyyətə başlaması "Şimal-Cənub" dəhlizi üzrə yükdaşımaların həcmini və sürətini artıracaq, Azərbaycanın tranzit ölkə kimi mövqeyini daha da gücləndirəcək.
Qeydə edək ki, "Şimal-Cənub" dəhlizi üzrə yük dövriyyəsinin 2028-ci il yanvarın 1-dən 5 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır. Gələcəkdə bu göstəricini ildə 15 milyon tona qədər artırılacaq.
Terminalın inşasına Azərbaycan və İran hökumətləri arasında əldə olunmuş razılaşmaya əsasən, 2017-ci ildə start verilib. Terminal İranın Astara şəhərində Azərbaycan–İran sərhədindən 1,4 km məsafədə yerləşir. ADY-nin tikdiyi terminalın ərazisini İran 25 il müddətinə Azərbaycana icarəyə verib. "Astara" terminalında 2023-cü ildə 692 min ton, 2024-cü ildə isə 777 min tondan çox yük aşırılıb. Terminalın tikintisi tam başa çatdıqdan sonra yükaşırma gücünün illik 3,5 milyon tona çatdırılması nəzərdə tutulur. İran, Azərbaycan və Rusiya dəmir yolları "Astara" terminalının inkişaf etdirilərək bu göstəricinin 5 milyon tona çatdırılması ilə bağlı protokol imzalayıb.
