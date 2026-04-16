Глава АЖД: Терминал "Астара" планируется ввести в эксплуатацию в течение 2-3 месяцев

Около 92% работ на строящемся терминале "Астара", расположенном между Азербайджаном и Ираном, уже завершено.

Об этом в интервью корреспонденту Report в Зангилане заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, инфраструктурные проекты в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" реализуются в соответствии с планом.

"В этом контексте ключевую роль играют терминал в Астаре и логистическая инфраструктура Азербайджана в целом. Около 92% инфраструктурных проектов уже завершены. Если не случится никаких форс-мажоров, в ближайшие 2-3 месяца ожидается полный ввод терминала в эксплуатацию", - сказал Рустамов.

Он подчеркнул, что запуск терминала увеличит объем и скорость грузоперевозок по коридору "Север-Юг" и укрепит позиции Азербайджана как транзитной страны.

Напомним, что строительство терминала "Астара" началось в 2017 году по соглашению между правительствами Азербайджана и Ирана. Терминал расположен в иранском городе Астара, в 1,4 км от границы. Иран передал территорию терминала в аренду Азербайджану на 25 лет. В 2023 году через терминал было перевалено 692 тыс. тонн грузов, в 2024 году - более 777 тыс. тонн. После завершения строительства мощность терминала составит 3,5 млн тонн в год. Железные дороги Ирана, Азербайджана и России подписали протокол о развитии терминала для достижения показателя в 5 млн тонн. Планируется, что грузооборот по коридору "Север-Юг" достигнет 5 млн тонн к 1 января 2028 года, а в перспективе - 15 млн тонн в год.

