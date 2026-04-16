    Ровшан Рустамов: Возможно расширение географии грузоперевозок между Азербайджаном и Арменией - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    • 16 апреля, 2026
    • 20:34
    Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов дал интервью корреспонденту Report в Зангилане, в котором оценил растущее значение транспортных коридоров, стратегическую роль коридора "Север-Юг" и позицию Азербайджана в данном маршруте.

    В интервью также затронуты важные моменты, касающиеся перспектив регионального сотрудничества, расширения транзитных грузоперевозок и возможностей будущего развития логистических маршрутов, проходящих через Азербайджан.

    Предлагаем вашему вниманию это интервью.

    – Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на развитие транспортного коридора "Север-Юг"?

    – Последние события еще раз показали, что коридор "Север-Юг" сохраняет свое значение даже в сложных геополитических условиях. На фоне этого конфликта роль коридора как альтернативного и надежного маршрута стала еще более очевидной. Пропускная способность западной ветки через Азербайджан создала дополнительные преимущества в постконфликтный период и обеспечила непрерывность грузоперевозок.

    – Как вы оцениваете позицию Азербайджана в этом коридоре?

    – Сегодня в обсуждениях с нашими партнерами, включая российских коллег, отмечается, что азербайджанский участок коридора "Север-Юг" является одним из главных стратегических преимуществ. В этом контексте ключевую роль играют терминал в Астаре и логистическая инфраструктура Азербайджана в целом. Около 92% инфраструктурных проектов уже завершены. Если не случится никаких форс-мажоров, в ближайшие 2-3 месяца ожидается полный ввод терминала в эксплуатацию.

    – Есть ли у АЖД возможности для перевозки грузов из Армении в Азербайджан (через Грузию)? Обсуждаются ли поставки армянских продуктов поездами АЖД в Азербайджан?

    – Уже сегодня через железнодорожную инфраструктуру Азербайджана осуществляется транзитная перевозка грузов из России и Казахстана в Армению. Также перевозятся импортируемые Азербайджаном грузы. Как железнодорожный оператор, мы организуем техническую перевозку и доставку этих грузов. В зависимости от интересов грузовладельцев возможно расширение маршрутов. В этом контексте потенциально возможна организация перевозок из Армении в Азербайджан и Россию, а также в другие страны вплоть до Китая.

