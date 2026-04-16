Euronews: WUF13 выступит площадкой для поиска решений глобального жилищного кризиса

Предстоящая в мае в Баку 13-ая сессия Всемирного форума городов (WUF13) станет площадкой для обмена опытом и поиска решений в сфере инклюзивного и устойчивого городского развития.

Как передает Report, об этом говорится в репортаже Euronews, посвященном WUF13, основное внимание которого будет сконцентрировано на вопросах глобального жилищного кризиса и современных подходов к развитию городов в условиях стремительной урбанизации и роста потребности в доступном жилье.

Телеканал отмечает, что сегодня более миллиарда человек во всем мире живут в неудовлетворительных жилищных условиях, при этом быстрый рост городского населения, повышение стоимости жилья и демографическое давление продолжают усиливать нагрузку на городские системы по всему миру.

В этих условиях WUF13 рассматривается как международная платформа для обсуждения практических решений в сфере жилищной политики, городской инфраструктуры и устойчивого развития.

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Анаклаудия Россбах подчеркнула необходимость пересмотра подходов к восстановлению и развитию городов.

"У нас уже есть значительный объем застроенной среды во многих регионах мира, верно? Поэтому крайне важно максимально эффективно использовать то, что уже построено. Это критически важно в контексте изменения климата, потому что любое новое строительство связано с выбросами или занимает землю, а это означает необходимость сохранять природные ресурсы, которые у нас есть", - сказала она.

В репортаже подчеркивается, что доступ к безопасному и доступному жилью остается одной из наиболее острых проблем современного городского развития, поскольку жилищная политика напрямую влияет на качество жизни, социальную устойчивость и развитие сообществ. Также отмечается, что Азербайджан, принимающий форум, представляет собственный опыт в сфере жилищного строительства, постконфликтного восстановления и масштабных социальных программ.

Специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов отметил, что современные проекты направлены не только на обеспечение жильем, но и на формирование устойчивых сообществ. Он также подчеркнул, что жилищная политика имеет более широкий социально-экономический эффект.

"Наша цель здесь - не просто построить дом, а также создать чувство принадлежности, фактически сформировать основу для устойчивых сообществ", - подчеркнул он.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, в свою очередь, отметил организационные и временные вызовы, связанные с реализацией проектов восстановления. "Все мы столкнулись с определенными вызовами, главным из которых было время, а также организация строительства жилых объектов и помещений. В настоящее время в Шуше уже проживают 1400 человек, что составляет около 377 семей", - сказал он.

В репортаже отдельно отмечается, что обеспечение жильем для всех остается одной из ключевых задач современной урбанизации, а обсуждения в рамках WUF13 продолжаются и направлены на поиск устойчивых и практических решений глобального жилищного кризиса.

Напомним, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку.