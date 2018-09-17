В США заявили о неспособности противостоять гиперзвуковому оружию России

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Вашингтон признался в неспособности противостоять российскому гиперзвуковому оружию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в интервью журналу The National Interest специалист по политике в области ядерных технологий Джеймс Эктон.

По его словам, Агентство по противоракетной обороне США столкнулось с тем фактом, что современные американские перехватчики неспособны справиться с маневренными гиперзвуковыми ракетами своих противников.

"Я допускаю, что некоторые существующие перехватчики передвигаются с гиперзвуковой скоростью, но для поражения маневренных целей им бы понадобилось больше маневренных возможностей ", — считает Эктон.

Именно поэтому Вашингтон решил сосредоточиться на оптимизации собственных перехватчиков, отметил специалист.

При этом, по его словам, разработка США гиперзвуковых перехватчиков, нацеленных на межконтинентальные баллистические ракеты, может стать "дестабилизирующим" фактором. Как заявил Эктон, защита территории страны с помощью подобных перехватчиков будет препятствовать ответному удару со стороны России и Китая.

В США неоднократно подчеркивали, что Пентагону необходимо "переосмыслить защиту страны". Ранее американский генерал Джон Хайтен признал, что Вашингтону нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. Руководитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси, в свою очередь, заявлял, что Соединенные Штаты раньше были "недосягаемы", однако появились "противники", которые действительно могут достичь американской территории.