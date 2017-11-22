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    В Сочи начался трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана

    На заседании принимают участие Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Сочи начался трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана по сирийскому вопросу.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на заседании принимают участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Российского государства Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани.

    Главы государств обсудят пути выхода из сирийского кризиса.

    До саммита состоялась двусторонняя встреча Р.Т.Эрдогана с Х.Рухани.

    Отметим, что накануне этой встречи 21 ноября президент России Владимир Путин встретился в Сочи с признанным ООН главой Сирии Башаром Асадом.

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