Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Сочи начался трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана по сирийскому вопросу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на заседании принимают участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Российского государства Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани.

Главы государств обсудят пути выхода из сирийского кризиса.

До саммита состоялась двусторонняя встреча Р.Т.Эрдогана с Х.Рухани.

Отметим, что накануне этой встречи 21 ноября президент России Владимир Путин встретился в Сочи с признанным ООН главой Сирии Башаром Асадом.