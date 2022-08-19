В Сочи начались переговоры между президентами РФ и Казахстана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали в пятницу встречу в Сочи. Она проходит в резиденции российского лидера Бочаров Ручей.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали в пятницу встречу в Сочи. Она проходит в резиденции российского лидера Бочаров Ручей.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала о том, что в продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.

Кроме того, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

По данным пресс-службы президента Казахстана, в ходе переговоров будут также обсуждаться актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

15.29

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи. В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Как информировала ранее пресс-служба Кремля, в продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и стратегического партнерства и сотрудничества. Кроме того, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

По данным пресс-службы президента Казахстана, в ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.