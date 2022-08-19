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Президент Казахстана прибыл в Сочи

Президент Казахстана прибыл в Сочи Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.
В регионе
19 августа 2022 г. 15:29
Президент Казахстана прибыл в Сочи

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи. В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Как информировала ранее пресс-служба Кремля, в продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и стратегического партнерства и сотрудничества. Кроме того, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

По данным пресс-службы президента Казахстана, в ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

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Версия на английском языке President of Kazakhstan arrives in Sochi for talks with Putin

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