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В СНГ был представлен опыт работы азербайджанского агентства DOST

В СНГ был представлен опыт работы азербайджанского агентства DOST Азербайджан на совещании по развитию пенсионного обеспечения населения в государствах СНГ представил информационный материал о работе центров Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения DOST при Министерстве труда и социальной защиты на
В регионе
3 декабря 2022 г. 17:12
В СНГ был представлен опыт работы азербайджанского агентства DOST

Азербайджан на совещании по развитию пенсионного обеспечения населения в странах СНГ представил информационный материал о работе центров Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

Было отмечено, что центры DOST, в которых работают службы труда и занятости, социального обеспечения, адресной государственной социальной помощи, инвалидности и реабилитации, пенсионного обеспечения, социального страхования и др., оказывают 154 вида услуг по принципу "единого окна".

Участники совещания обменялись мнениями о развитии национальных пенсионных систем государств - участников СНГ с точки зрения перспектив реализации иностранными гражданами права на пенсионное обеспечение.

Необходимо продолжить обмен опытом и наилучшими практиками по вопросам, представляющим взаимный интерес в сферах обеспечения доступа к социальным услугам, применения новых пенсионных программ в рамках Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств Содружества, отметили участники совещания.

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